Прекъсване водоподаването на кв.Речица

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 5

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.05.2020г. (петък) до 14.00ч. е прекъснато водоподаването на кв."Речица".

При възможност водоснабдяването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.