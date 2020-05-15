Влак с руда дерайлира край Нова Загора

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

10 вагона на товарен влак дерайлираха на гара Нова Загора, съобщи Би Ти Ви. Композицията е превозвала меден концентрат от мината около Златица и е минавала транзитно.

Влакът е пътувал за Бургас. Рудата се превозва в открити вагони, които по неизвестна засега причина, са се обърнали при навлизането си в района на гарата.

Инцидентът е станал около 3:20 ч. тази сутрин, нанесени са материални щети, за щастие няма пострадали хора.

Периметърът е отцепен, а инспектори правят оглед на мястото на инцидента. От НКЖИ посочват, че композицията е от общо 25 вагона, а дерайлиралите са от пети до петнадесети.

Пътническият влак Коньово-Стара Загора е отменен, а Стара Загора-Тулово-Бургас

и Пловдив-Карлово-Бургас Изток са пренасочени.