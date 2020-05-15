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Задържаха мъж от Сливен за притежание на наркотици

15 май 2020 10:01, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 21
Задържаха мъж от Сливен за притежание на наркотици

Притежание на наркотици са установили служители на РУ-Сливен. На 14 май на ул.“Индустриална“, западно от Тирбул, полицейски екип е последвал лек автомобил със съмнително поведение за извършване на проверка.

След като са забелязали полицейските служители от автомобила са изхвърлени две пакетчета, съдържащи суха листна маса, която при полевия тест е реагирала на канабис. Автомобилът е спрян и е извършена проверка. Водачът на автомобила е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

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