Задържаха мъж от Сливен за притежание на наркотици

Сливен Медия преди 38 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 21

Притежание на наркотици са установили служители на РУ-Сливен. На 14 май на ул.“Индустриална“, западно от Тирбул, полицейски екип е последвал лек автомобил със съмнително поведение за извършване на проверка.

След като са забелязали полицейските служители от автомобила са изхвърлени две пакетчета, съдържащи суха листна маса, която при полевия тест е реагирала на канабис. Автомобилът е спрян и е извършена проверка. Водачът на автомобила е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.