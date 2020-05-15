Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Еко-етикет „Син флаг“ беше връчен на 15 български плажа през 2020 г.

15 май 2020 11:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28
Плаж, море

Еко-етикет „Син флаг“ беше връчен на 15 български плажа през 2020 г., включително Аркутино, Дюни, Созопол, Поморие Изток, Несебър Юг, Свети Влас, Златни пясъци и Албена, съобщиха от представителството на международната програма „Син флаг“ в България.

Програмата „Син флаг“ насърчава поддържането на екологично чисти плажове и пристанища.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 