Еко-етикет „Син флаг“ беше връчен на 15 български плажа през 2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 28

Еко-етикет „Син флаг“ беше връчен на 15 български плажа през 2020 г., включително Аркутино, Дюни, Созопол, Поморие Изток, Несебър Юг, Свети Влас, Златни пясъци и Албена, съобщиха от представителството на международната програма „Син флаг“ в България.

Програмата „Син флаг“ насърчава поддържането на екологично чисти плажове и пристанища.