Премиера на Unreal Engine 5 Demo на PlayStation 5 с технологии от AMD

Туида Нюз преди 39 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 20

15 май 2020 г. - Днес Epic Games пусна първо запознанство с Unreal Engine 5 в едно невероятно демо в реално време , работещо на PlayStation 5 със следващо поколение AMD RDNA 2 графика и “Zen 2” CPU.

В демото “Lumen in the Land of Nanite” Epic Games прави преглед на две нови основни технологии в Unreal Engine 5, които осигуряват безпрецедентна визуална яснота и фотореализъм, разкривайки възможностите на следващото поколение графични решения:

• Виртуализирана геометрия на миниатюрни микро-многоъгълници – дава свобода на художниците в игрите да създават толкова геометрични детайли, колкото е възможно да види окото. Това позволява да се получи буквално филмово качество на изображенията, съставени от стотици милиони многоъгълници, които директно да се импортират в Unreal Engine.

• Лумен – напълно динамично, глобално решение за осветление, което незабавно реагира на промени в сцените и светлината.

AMD RDNA 2 надгражда първото поколение RDNA архитектура в текущите графични решения AMD Radeon. С AMD RDNA 2 в най-разпространените игрови конзоли от следващо поколение като PlayStation 5 AMD си завоюва водеща позиция в създаването на обединена гейминг архитектура, обхващаща конзоли, PC-та, облачни и мобилни устройства, за повече поглъщащи игри във всички гейминг платформи.

Можете да видите “Lumen in the Land of Nanite” и да научите повече за Unreal Engine 5 тук:

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.youtube.com/watch?v=qC5KtatMcUw&&data=02|01|Iain.Bristow@amd.com|2226d6d1225b444e909408d7f78640fe|3dd8961fe4884e608e11a82d994e183d|0|0|637250028313338950&&sdata=OXS3p/SZWDBDr8O97vB2KoAPJv/I/gz7uC4PjlyY/h4=&&reserved=0

