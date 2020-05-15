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Премиера на Unreal Engine 5 Demo на PlayStation 5 с технологии от AMD
15 май 2020 г. - Днес Epic Games пусна първо запознанство с Unreal Engine 5 в едно невероятно демо в реално време , работещо на PlayStation 5 със следващо поколение AMD RDNA 2 графика и “Zen 2” CPU.
В демото “Lumen in the Land of Nanite” Epic Games прави преглед на две нови основни технологии в Unreal Engine 5, които осигуряват безпрецедентна визуална яснота и фотореализъм, разкривайки възможностите на следващото поколение графични решения:
• Виртуализирана геометрия на миниатюрни микро-многоъгълници – дава свобода на художниците в игрите да създават толкова геометрични детайли, колкото е възможно да види окото. Това позволява да се получи буквално филмово качество на изображенията, съставени от стотици милиони многоъгълници, които директно да се импортират в Unreal Engine.
• Лумен – напълно динамично, глобално решение за осветление, което незабавно реагира на промени в сцените и светлината.
AMD RDNA 2 надгражда първото поколение RDNA архитектура в текущите графични решения AMD Radeon. С AMD RDNA 2 в най-разпространените игрови конзоли от следващо поколение като PlayStation 5 AMD си завоюва водеща позиция в създаването на обединена гейминг архитектура, обхващаща конзоли, PC-та, облачни и мобилни устройства, за повече поглъщащи игри във всички гейминг платформи.
Можете да видите “Lumen in the Land of Nanite” и да научите повече за Unreal Engine 5 тук:
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