Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пределна цена за битова гореща вода - май и юни 2020г.

15 май 2020 15:58, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди 43 минути, брой четения: 13
Snimka

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви, че за всички потребители на битова гореща вода в сграда етажна собственост - битови и стопански ще се запази стойността на пределната цена в размер на 9,00лв./куб.м. за месеците май и юни 2020г.

« предишнаследваща »


 