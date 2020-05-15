Пределна цена за битова гореща вода - май и юни 2020г.

Топлофикация-Сливен преди 43 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 13

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за всички потребители на битова гореща вода в сграда етажна собственост - битови и стопански ще се запази стойността на пределната цена в размер на 9,00лв./куб.м. за месеците май и юни 2020г.