Съобщение от "Топлофикация - Сливен" относно цената на горещата вода за месеците май и юни

Сливен Медия преди 40 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 27

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че за всички потребители на битова гореща вода в сграда етажна собственост - битови и стопански ще се запази стойността на пределната цена в размер на 9,00лв./куб.м. за месеците май и юни 2020г.