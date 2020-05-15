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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Стартираме уикенда със слабо понижение на температурите и облачно време
През нощта вятърът ще се преориентира от запад-северозапад, ще бъде умерен вятър и с него ще прониква малко по-хладен въздух. Ще има средна и по-висока облачност. Минималните температури ще са между 15 и 20 градуса.
В събота отново ще има значителна средна и висока облачност. Ще духа слаб, до умерен вятър от северозапад. Дневните температури слабо ще се понижат и максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса, съобщават от НИМХ.
Атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месец май.
Над Черноморието също ще има значителна средна и висока облачност. Ще духа до умерен северозападен вятър, който след обяд ще се ориентира от изток. Максималните температури на въздуха ще са от 23 до 28 градуса, на морската вода – 14-16. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
Над планините ще има средна и висока облачност. Ще духа умерен, по високите части на Рила и Пирин силен запад-северозападен вятър. Максимална температура на 1200 метра ще е около 24 градуса, на 2000 метра – около 16.
В Сливен ще бъде облачно с умерен, до силен вятър от север. Минималната температура ще е 17 градуса, а максималната 29.
Снимка: pixabay.com