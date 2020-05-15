Икономиките на България, Румъния и Финландия с ръст от 0,3 процента

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Икономиките на 27-те държави от ЕС се свиха рекордно през първото тримесечие на 2020 г. с 3.3%. Само 9 държави показват малък растеж. Сред тях е и България с 2.4% увеличение на БВП в сравнение със същия период на 2019 г., предаде Евростат.

В сравнение с декември 2019 г. само икономиките на Финландия, България и Румъния имат ръст от 0,3 процента.

Според националната статистика България има по-слаб растеж през първото тримесечие в сравнение със същия период на 2019 г. Тогава ръстът на БВП беше 3,1%, докато през 2020 г. беше 2,4%. Рязкото забавяне се дължи на спада на крайното потребление, започнал преди пандемията Covid-19, според Националния статистически институт.