Днешният случай на новозаразен в Сливен, ходил на солариум и няколко хранителни магазина

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

Новият случай на коронавирус в Сливен е поредното доказателство за безотговорност по отношение на епидемиологичната обстановка в страната. Заразеният е посещавал соларно студио в града, както и редица хранителни магазини. Общо заразените в Сливен вече са 69, а за цялата страна - 2138.