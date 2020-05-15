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Днешният случай на новозаразен в Сливен, ходил на солариум и няколко хранителни магазина

15 май 2020 21:55, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 18
Днешният случай на новозаразен в Сливен, ходил на солариум

Новият случай на коронавирус в Сливен е поредното доказателство за безотговорност по отношение на епидемиологичната обстановка в страната. Заразеният е посещавал соларно студио в града, както и редица хранителни магазини. Общо заразените в Сливен вече са 69, а за цялата страна - 2138.

Радио "Зиг Заг"

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