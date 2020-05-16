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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Поставиха разградско село под карантина заради огнище на коронавирус

16 май 2020 09:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41
КПП в разградското село Ясеновец

Разградското село Ясеновец е поставено под карантина, защото е ново огнище на зараза. В него живеят около 2700 души. До момента от 14 потвърдените случаи на коронавирус в областта, 9 са от селото, сред тях е и 4-месечно бебе.

Всички пътища към населеното място бяха блокирани от полицейски автомобили.

Снимка: NOVA

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