Поставиха разградско село под карантина заради огнище на коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

Разградското село Ясеновец е поставено под карантина, защото е ново огнище на зараза. В него живеят около 2700 души. До момента от 14 потвърдените случаи на коронавирус в областта, 9 са от селото, сред тях е и 4-месечно бебе.

Всички пътища към населеното място бяха блокирани от полицейски автомобили.