Мъж под карантина се разходи до Сливен заради жена

Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 26

На 14.05.2020 г. около 15,15 ч. е извършена проверка в с. Охрид от служители на Участък Бойчиновци в дома на 32-годишен жител, с наложена карантина от 05.05.2020 г. до 19.05.2020 г. поради прибиране от Кралство Нидерландия.

Мъжът не е установен на адреса, но малко по късно пред дома спрял лек автомобил "Опел Астра", управляван от него. При проведения разговор той заявил, че е пътувал до гр. Сливен да прибере жената, с която живее на семейни начела.

По случая е образувана преписка по чл. 355, ал. 2 от НК.