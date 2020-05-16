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Мъж под карантина се разходи до Сливен заради жена

16 май 2020 09:37, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 26
Мъж под карантина се разходи до Сливен заради жена

На 14.05.2020 г. около 15,15 ч. е извършена проверка в с. Охрид от служители на Участък Бойчиновци в дома на 32-годишен жител, с наложена карантина от 05.05.2020 г. до 19.05.2020 г. поради прибиране от Кралство Нидерландия.

Мъжът не е установен на адреса, но малко по късно пред дома спрял лек автомобил "Опел Астра", управляван от него. При проведения разговор той заявил, че е пътувал до гр. Сливен да прибере жената, с която живее на семейни начела.

По случая е образувана преписка по чл. 355, ал. 2 от НК.

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