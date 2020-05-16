Прекъсване водоподаването на с.Селиминово

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на Помпена станция с.Селеминово. На 16.05.2020г.(Събота) от 11.00 .часа ще бъде прекъснато водоподаването на с.Селеминово- до приключване на аварйино възстановителните дейности

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.