Навършват се 144 години от Баташкото клане

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 35

Днес се навършват 144 години от Баташкото клане и края на Априлското въстание, припомня Нова телевизия.

Заради извънредната епидемична обстановка, съпътстващите възпоменателни събития са отменени. В тесен кръг и при строги мерки за безопасност, ще бъдат поднесени цветя пред всеки от баташките паметници, а в църквата „Света Неделя” ще бъде отслужена празнична вечерня.