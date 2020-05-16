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Навършват се 144 години от Баташкото клане

16 май 2020 12:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
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Днес се навършват 144 години от Баташкото клане и края на Априлското въстание, припомня Нова телевизия.

Заради извънредната епидемична обстановка, съпътстващите възпоменателни събития са отменени. В тесен кръг и при строги мерки за безопасност, ще бъдат поднесени цветя пред всеки от баташките паметници, а в църквата „Света Неделя” ще бъде отслужена празнична вечерня.

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