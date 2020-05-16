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Детските градини ще отворят до 24 май

16 май 2020 15:13, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 17 минути, брой четения: 15
Детските градини ще отворят до 24 май

Детските градини у нас вероятно ще отворят до 24 май, обяви премиерът Бойко Борисов, който инспектира строителството на междусистемната газова връзка между България и Гърция.

"Детските градини се надявам следващата седмица за около 24 май, може би и преди това, да ги отворим. Това е единственото място, за което със сигурност се знае, че повишава заболяването - във всички държави, които го направиха. Някъде - пренебрежимо малко. Това е риск, който си заслужава, защото работещите родители, връщайки се на работа, трябва да могат да си оставят децата", каза министър-председателят.

Той не уточни при какви условия ще бъдат отворени детските заведения.

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