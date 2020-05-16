Лекуваме се в Турция без 14 дни карантина

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

От 20 май Турция ще пропуска свободно всички български граждани, нуждаещи се от лечение в турски болници. Добрата вест съобщи на профила си във фейсбук вицепремиерът и външен министър Екатерина Захариева.

Тя уточнява, че вече са получили официално уведомление.Нашенците ще могат да преминават с до двама придружители, без те да бъдат поставяни под 14-дневна карантина.

"Така отпада необходимостта от индивидуално искане за разрешение по дипломатически път за всеки единичен случай и ще облекчи лечението на нашите сънародници в Турция", казва Захариева. "Благодаря на колегата Мевлют Чавушоглу за отличното сътрудничество", завършва вицепремиерът.

Според статистиката поне 100 българи имат нужда от лечение в турски клиники. Повечето пациенти са онкоболни и се налаага да пътуват за химиотерапия.