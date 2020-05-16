Земетресения с магнитуд над 4 по Рихтер край Крит и Закинтос

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 16

Две земетресения с магнитуд над 4 по Рихтер са станали край гръцките острови Крит и Закинтос днес, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Първият трус е станал около 5:30 ч. сутринта в Егейско море край остров Крит, съобщи Институтът по геодинамика на Атинската обсерватория.

Второто земетресение, в Йонийско море, е било по-силно - с магнитуд 4,4 по Рихтер. То е станало около 11:30 ч. между островите Закинтос и нос Килини в Пелопонес, допълва БТА.

Няма съобщения за пострадали или нанесени материални щети при двете земетресения.

Сеизмолозите отбелязват, че трусовете не са повод за тревога, тъй като и двата района са сеизмично активни.