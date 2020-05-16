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Земетресения с магнитуд над 4 по Рихтер край Крит и Закинтос

16 май 2020 19:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 16
Земетресение

Две земетресения с магнитуд над 4 по Рихтер са станали край гръцките острови Крит и Закинтос днес, съобщава електронното издание на в. "Катимерини".

Първият трус е станал около 5:30 ч. сутринта в Егейско море край остров Крит, съобщи Институтът по геодинамика на Атинската обсерватория.

Второто земетресение, в Йонийско море, е било по-силно - с магнитуд 4,4 по Рихтер. То е станало около 11:30 ч. между островите Закинтос и нос Килини в Пелопонес, допълва БТА.

Няма съобщения за пострадали или нанесени материални щети при двете земетресения.

Сеизмолозите отбелязват, че трусовете не са повод за тревога, тъй като и двата района са сеизмично активни.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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