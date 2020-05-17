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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Натоварен, но без задръствания е трафикът по пътищата в град Сливен

17 май 2020 11:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 27
Пътна обстановка в Сливен

Натоварен, но без задръствания е трафикът по пътищата в Сливен. По-интензивно е движението центъра на града. Пътищата са сухи, а светофарите работят нормално.

Снимка: Станимир Петков

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