Натоварен, но без задръствания е трафикът по пътищата в град Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 27

Натоварен, но без задръствания е трафикът по пътищата в Сливен. По-интензивно е движението центъра на града. Пътищата са сухи, а светофарите работят нормално.