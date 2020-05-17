Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Конкурсът на Евровизия ще е в Ротердам през 2021 г.

17 май 2020 14:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33
Евровизия

Песенният конкурс на Евровизията догодина ще се състои в Ротердам, съобщи тази нощ Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), предадоха осведомителните агенции.

В Ротердам от 12 до 16 май т.г. трябваше да се състои тазгодишният конкурс, но той беше отменен заради коронавирусната пандемия.

През 2021 г. в ротердамската "Ахой арена" ще се състои 65-ото издание на музикалната надпревара.

Съобщението бе направено по време на шоуто "Евровизия - Европа блести в светлина", излъчвано снощи в страните членки и асоциираните членове на ЕСРТ вместо несъстоялия се Голям финал.

Източник: БТА
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 