Конкурсът на Евровизия ще е в Ротердам през 2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Песенният конкурс на Евровизията догодина ще се състои в Ротердам, съобщи тази нощ Европейският съюз за радио и телевизия (ЕСРТ), предадоха осведомителните агенции.

В Ротердам от 12 до 16 май т.г. трябваше да се състои тазгодишният конкурс, но той беше отменен заради коронавирусната пандемия.

През 2021 г. в ротердамската "Ахой арена" ще се състои 65-ото издание на музикалната надпревара.

Съобщението бе направено по време на шоуто "Евровизия - Европа блести в светлина", излъчвано снощи в страните членки и асоциираните членове на ЕСРТ вместо несъстоялия се Голям финал.