Пуснаха цялото интервю на Миролюба Бенатова и Мутафчийски (ВИДЕО)

Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 47 минути, брой четения: 39

Интервюто на Миролюба Бенатова с председателя на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски предизвика множество реакции в социалните мрежи.

В него генерал Мутафчийски избухва с думите "Много хора ще измрат. Яко ще измрат" и видимо изнервен прекратява интервюто. В предаването "Алтернативата" бе излъчено 22-минутно видео от разговора между шефа на щаба и Бенатова. Днес от TВ1 публикуваха целия немонтиран разговор между двамата. "Професионалистите знаят, че телевизионните формати, предполагат краткост и по тази причина интервюта, взети на запис винаги подлежат на съкращение, но съкращенията не предполагат манипулация. Такава в излъчения материал няма, а съдържанието е част от авторската работа на журналиста.

ТВ1 и екипът на предаването Алтернативата, застават зад излъчения видеоматериал, чието съдържание отговаря на журналистическите стандарти. Забавянето на предоставянето на целия разговор е по технически причини, за което екипът на ТВ1 се извинява на публиката", заявяват от телевизията.