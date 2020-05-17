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Пуснаха цялото интервю на Миролюба Бенатова и Мутафчийски (ВИДЕО)
Интервюто на Миролюба Бенатова с председателя на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски предизвика множество реакции в социалните мрежи.
В него генерал Мутафчийски избухва с думите "Много хора ще измрат. Яко ще измрат" и видимо изнервен прекратява интервюто. В предаването "Алтернативата" бе излъчено 22-минутно видео от разговора между шефа на щаба и Бенатова. Днес от TВ1 публикуваха целия немонтиран разговор между двамата. "Професионалистите знаят, че телевизионните формати, предполагат краткост и по тази причина интервюта, взети на запис винаги подлежат на съкращение, но съкращенията не предполагат манипулация. Такава в излъчения материал няма, а съдържанието е част от авторската работа на журналиста.
ТВ1 и екипът на предаването Алтернативата, застават зад излъчения видеоматериал, чието съдържание отговаря на журналистическите стандарти. Забавянето на предоставянето на целия разговор е по технически причини, за което екипът на ТВ1 се извинява на публиката", заявяват от телевизията.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/189011/Pusnaha-cyaloto-intervyu-na-Mirolyuba-Benatova-i-Mutafchijski-VIDEO