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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пуснаха цялото интервю на Миролюба Бенатова и Мутафчийски (ВИДЕО)

17 май 2020 16:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 47 минути, брой четения: 39
Венцислав Мутафчийски

Интервюто на Миролюба Бенатова с председателя на Националния оперативен щаб проф. Венцислав Мутафчийски предизвика множество реакции в социалните мрежи.

В него генерал Мутафчийски избухва с думите "Много хора ще измрат. Яко ще измрат" и видимо изнервен прекратява интервюто. В предаването "Алтернативата" бе излъчено 22-минутно видео от разговора между шефа на щаба и Бенатова. Днес от TВ1 публикуваха целия немонтиран разговор между двамата. "Професионалистите знаят, че телевизионните формати, предполагат краткост и по тази причина интервюта, взети на запис винаги подлежат на съкращение, но съкращенията не предполагат манипулация. Такава в излъчения материал няма, а съдържанието е част от авторската работа на журналиста.

ТВ1 и екипът на предаването Алтернативата, застават зад излъчения видеоматериал, чието съдържание отговаря на журналистическите стандарти. Забавянето на предоставянето на целия разговор е по технически причини, за което екипът на ТВ1 се извинява на публиката", заявяват от телевизията.

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