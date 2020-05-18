Цитат на деня: Майкъл Джексън

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Трябва да излекуваме нашия увреден свят. Хаосът, отчаянието и безсмисленото разрушение, които виждаме днес, са резултат от отчуждението на хората един от друг и от средата им.