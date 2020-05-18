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Цитат на деня: Майкъл Джексън

18 май 2020 07:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 33
Майкъл Джексън

Трябва да излекуваме нашия увреден свят. Хаосът, отчаянието и безсмисленото разрушение, които виждаме днес, са резултат от отчуждението на хората един от друг и от средата им.

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