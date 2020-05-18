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Специализираната болница за рехабилитация в Котел отново отвори врати

18 май 2020 08:42, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28
СБР - Котел

От 11 май Специализираната болница за рехабилитация - Котел ЕООД поднови приема на пациенти при спазване на противоепидемичните условия за неразпространение на COVID-19.

Задължително условие за прием в лечебното заведение е всеки пациент да носи достатъчно количество маски и дезинфектант за ръце - за своя лична употреба!

 

Телефони за информация: - 0878300760; 0878400989; 0889204308; 0889880211!

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