Специализираната болница за рехабилитация в Котел отново отвори врати

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 28 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 28

От 11 май Специализираната болница за рехабилитация - Котел ЕООД поднови приема на пациенти при спазване на противоепидемичните условия за неразпространение на COVID-19.

Задължително условие за прием в лечебното заведение е всеки пациент да носи достатъчно количество маски и дезинфектант за ръце - за своя лична употреба!

Телефони за информация: - 0878300760; 0878400989; 0889204308; 0889880211!