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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Нарушено е водоподаването в селата Самуилово, Николаево и Старо село поради авария

18 май 2020 08:47, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 11
ВиК

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.05.2020г. (понеделник) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Самуилово, с. Николаево и с. Старо село

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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