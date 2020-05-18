Нарушено е водоподаването в селата Самуилово, Николаево и Старо село поради авария

Сливен Медия преди 29 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 11

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 18.05.2020г. (понеделник) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Самуилово, с. Николаево и с. Старо село

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.