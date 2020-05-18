НОИ с резервна дата за обезщетенията за безработица

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Този месец Националният осигурителен институт е предвидил втора дата - 29 ти май, на която да се изплащат обезщетения за безработица, дължими за април.

Това се налага поради големият брой постъпили заявления - през април те са над 68 хиляди, като продължават да постъпват още и в този момент.

На 15-ти май са платени обезщетения на 124 хиляди безработни, подали заявления в периода преди и след въвеждането на извънредното положение.

В края на месеца ще ги получат и тези, които и в момента подават документите си.