Пожар пламна в "летните сараи" на Доган

Сливен Медия преди 22 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 18

Пожар бушува във вилен комплекс в парк "Отманли" край Бургас, който е известен като "летните сараи на Ахмед Доган". Почетният лидер на ДПС в момента е там, той е добре и не е пострадал, стана ясно преди минути.

Огнеборците гасят пожара. Все още не е ясно какво е предизвикало огъня. Материалните щети по вилата са сериозни.

Сигнал за дим в подпокривното пространство на вилата е получен към 11,40 днес.

Известно е, че лятната вила на почетния председател на ДПС Ахмед Доган е една от най-охраняваната по Южното черноморие.