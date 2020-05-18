"Закъсняло признание" - стихотворение в памет на д-р Илияна Иванова

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

"Закъсняло признание" е стихотворение в памет на д-р Илияна Иванова, написано от поета Георги Драмбозов.

"Закъсняло признание" - до д-р Илияна Иванова – в Сливен и в отвъдното

Жестока криза! – пиша разточително, прости ми, дъще, с теб се вдъхнових – страхът и мъката главиха се учители

и пренаписват всяка строфа или стих …

И страх, и мъка! – те вървят прегърнати, нехаят за небесния Отец,

пък аз до днес изпращам жертвите в отвъдното,

дори им слагам свой лирически венец.

Прощавай, дъще – доктор Иванова,

в небесно отделение си, знам,

но тук спасяваше живот отново и отново

и сигурно си главен лекар вече там.

Изпратихме те с тъжния аплауз – почти по волята на Хипократ,

ти кле се с неговата клетва, но и с тази:

Той, пациентът е сестрица или брат! …

И посъветвай Бог – коронавирус

на този свят не е необходим!

Да ни остави поне мъничко на мира –

да те възпеем в тъжен стих … И да скърбим.

м. май 2020г.

Георги Драмбозов

гр. София