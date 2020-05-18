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"Закъсняло признание" - стихотворение в памет на д-р Илияна Иванова
"Закъсняло признание" е стихотворение в памет на д-р Илияна Иванова, написано от поета Георги Драмбозов.
"Закъсняло признание" - до д-р Илияна Иванова – в Сливен и в отвъдното
Жестока криза! – пиша разточително, прости ми, дъще, с теб се вдъхнових – страхът и мъката главиха се учители
и пренаписват всяка строфа или стих …
И страх, и мъка! – те вървят прегърнати, нехаят за небесния Отец,
пък аз до днес изпращам жертвите в отвъдното,
дори им слагам свой лирически венец.
Прощавай, дъще – доктор Иванова,
в небесно отделение си, знам,
но тук спасяваше живот отново и отново
и сигурно си главен лекар вече там.
Изпратихме те с тъжния аплауз – почти по волята на Хипократ,
ти кле се с неговата клетва, но и с тази:
Той, пациентът е сестрица или брат! …
И посъветвай Бог – коронавирус
на този свят не е необходим!
Да ни остави поне мъничко на мира –
да те възпеем в тъжен стих … И да скърбим.
м. май 2020г.
Георги Драмбозов
гр. София