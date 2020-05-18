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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Младеж мина на червено, удари колата на Мартин Карбовски

18 май 2020 17:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 27
Мартин Карбовски

Кола на журналиста Мартин Карбовски е била ударена, съобщи самият той в профила си във Facebook и прилага снимки от инцидента. Според разказа му, виновникът е минал на червено, а човек от екипа му е пострадал.

Ето какво написа Карбовски:

Пишлег@ри мръсниниедни.

Нещо много често почнахте да се удряте в коли на журналисти! Малкия дръндел с майка си на червено удря нашата кола, отърва се човека от нашия екип само със счупена ръка.

Спрете ги, Ей, като не ги спирате вие законово, ще трябва да ги възпитавам аз, мамави.

Препратката на Карбовски вероятно касае случаят от 19 април, когато колата на журналиста Милен Цветков бе ударена от джип, шофиран от 22-годишен младеж, пише Actualno.com.

Снимки: Интернет и Фейсбук

Снимки

Снимка на колата му
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