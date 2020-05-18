Младеж мина на червено, удари колата на Мартин Карбовски

Клуб на инвалидите-Сливен преди 36 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 36 минути, брой четения: 27

Кола на журналиста Мартин Карбовски е била ударена, съобщи самият той в профила си във Facebook и прилага снимки от инцидента. Според разказа му, виновникът е минал на червено, а човек от екипа му е пострадал.

Ето какво написа Карбовски:

Пишлег@ри мръсниниедни.

Нещо много често почнахте да се удряте в коли на журналисти! Малкия дръндел с майка си на червено удря нашата кола, отърва се човека от нашия екип само със счупена ръка.

Спрете ги, Ей, като не ги спирате вие законово, ще трябва да ги възпитавам аз, мамави.

Препратката на Карбовски вероятно касае случаят от 19 април, когато колата на журналиста Милен Цветков бе ударена от джип, шофиран от 22-годишен младеж, пише Actualno.com.

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