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Десетки граждани отново на протест пред парламента

18 май 2020 18:31, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 33
Народното събрание в София

И тази вечер десетки граждани са се събрали пред сградата на парламента, за да протестират срещу управлението на кабинета "Борисов". Те са организирани от партия "Възраждане" и настояват за оставката на правителството.

Полицейското присъствие е засилено, но все още движението в района не е спряно.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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