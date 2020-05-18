Десетки граждани отново на протест пред парламента

Клуб на инвалидите-Сливен преди 46 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 46 минути, брой четения: 33

И тази вечер десетки граждани са се събрали пред сградата на парламента, за да протестират срещу управлението на кабинета "Борисов". Те са организирани от партия "Възраждане" и настояват за оставката на правителството.

Полицейското присъствие е засилено, но все още движението в района не е спряно.