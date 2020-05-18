Грийнпийс България призовава за зелено и справедливо възстановяване от кризата Covid-19

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 24

С призива „Назад към бъдещето“ природозащитниците от „Грийнпийс България“ апелират към властите да поставят здравето и околната среда на първо място в своите решения. Настоящата криза е възможност за преминаване в бъдещето с нови практики за намаляване на човешкия отпечатък на планетата.

Според екологичните активисти икономиката, енергетиката и инфраструктурата на България трябва да станат по-зелени и по-устойчиви на кризи.