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Криминална хроника Ямбол - 18.05.2020 г.

18 май 2020 21:42, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 38
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 18.05.2020 г.

 

На 17 май към 13:10 ч., на тел. 112, в оперативна дежурна част при ОДМВР-Ямбол е получен сигнал, че във фирмено помещение в с. Калчево, при извършване на ремонтни дейности е пострадал работник. Местопроизшествмието е посетено от дежурна оперативна група, образувано е досъдебно производство. Пострадалият е настанен в болнично заведение с травма в областта на гръбначния стълб, без опасност за живота. Разследването продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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