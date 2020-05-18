Криминална хроника Ямбол - 18.05.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 38 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 38

Информационен бюлетин 18.05.2020 г.

На 17 май към 13:10 ч., на тел. 112, в оперативна дежурна част при ОДМВР-Ямбол е получен сигнал, че във фирмено помещение в с. Калчево, при извършване на ремонтни дейности е пострадал работник. Местопроизшествмието е посетено от дежурна оперативна група, образувано е досъдебно производство. Пострадалият е настанен в болнично заведение с травма в областта на гръбначния стълб, без опасност за живота. Разследването продължава.