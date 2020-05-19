Цитат на деня: Опра Уинфри

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 23

Бих искала да благодаря на хората, които ме докараха до онзи мрачен момент, когато се чувствах най-наранена и предадена. Вие сте моите най-големи учители.