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Цитат на деня: Опра Уинфри

19 май 2020 07:30, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 23
Опра Уинфри

Бих искала да благодаря на хората, които ме докараха до онзи мрачен момент, когато се чувствах най-наранена и предадена. Вие сте моите най-големи учители.

 

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