Затварят за 24 часа Спешното отделение на болницата в Ямбол

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Приемът в Спешното отделение на Ямболската областна болница „Св. Пантелеймон" ще бъде преустановен за 24 часа, съобщиха от лечебното заведение.

Причината е положителен случай на коронавирус, потвърден при медицинска сестра от отделението.

Помещенията ще бъдат затворени за дезинфекция от 8.00 ч. днес до 8.00 ч. на 20 май. Спешните случаи ще бъдат приемани в частната болница „Св. Йоан Рилски”.