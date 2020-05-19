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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Министрите Вълчев и Ананиев дават брифинг за работата на детските градини

19 май 2020 09:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Красимир Вълчев

Министрите на образованието и на здравеопазването - Красимир Вълчев и Кирил Ананиев, ще дадат съвместна пресконференция, свързана с подновяването на работата на детските градини.

Просветното министерство вече проведе онлайн анкета сред родителите, за да установи каква е готовността на семействата да пуснат децата си на градина в настоящата ситуация.

Преди дни премиерът Бойко Борисов каза, че детските градини е възможно да отворят отново около 24-и май.

Източник: БНР
Снимка: БТА

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