Министрите Вълчев и Ананиев дават брифинг за работата на детските градини

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

Министрите на образованието и на здравеопазването - Красимир Вълчев и Кирил Ананиев, ще дадат съвместна пресконференция, свързана с подновяването на работата на детските градини.

Просветното министерство вече проведе онлайн анкета сред родителите, за да установи каква е готовността на семействата да пуснат децата си на градина в настоящата ситуация.

Преди дни премиерът Бойко Борисов каза, че детските градини е възможно да отворят отново около 24-и май.