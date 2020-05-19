Прекъсване водоподаването на с.Гавраилово

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 13

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.05.2020г.(вторник) до 16.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на с.Гавраилово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.