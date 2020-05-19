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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Сливен - 19.05.2020 г.

19 май 2020 10:16, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 32
Полиция Сливен

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 18.05.2020 г. до 06:00 часа на 19.05.2020 г.

 

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 568 проверки за спазване на карантина на територията на областта-370 в РУ-Сливен, 157 в РУ-Нова Загора, 35 в РУ-Котел и 6 в РУ-Твърдица. Установен е 1 случай на нарушаване на карантина в РУ-Сливен. Образувано е досъдебно производство.

Сливен: Пожар - На 18 май, в 19:49 часа, е получено съобщение за запален лек автомобил на ул. „Т.Димитров“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано в 20:30 часа от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е автомобилът.

Причината за възникване на пожара са заваръчни дейности, извършвани около резервоара, от собственика на автомобила.

ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков

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