Криминална хроника Сливен - 19.05.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 19 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 32

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 18.05.2020 г. до 06:00 часа на 19.05.2020 г.

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 568 проверки за спазване на карантина на територията на областта-370 в РУ-Сливен, 157 в РУ-Нова Загора, 35 в РУ-Котел и 6 в РУ-Твърдица. Установен е 1 случай на нарушаване на карантина в РУ-Сливен. Образувано е досъдебно производство.

Сливен: Пожар - На 18 май, в 19:49 часа, е получено съобщение за запален лек автомобил на ул. „Т.Димитров“ в град Сливен. Произшествието е ликвидирано в 20:30 часа от един екип на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Унищожен е автомобилът.

Причината за възникване на пожара са заваръчни дейности, извършвани около резервоара, от собственика на автомобила.