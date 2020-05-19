Прекъсване водоподаването в района на ул."Иречек"

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 19.05.2020г.(вторник) до 13.00ч. е прекъснато водоподаването в района на ул."Иречек".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.