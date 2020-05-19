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Затварят Спешното отделение в Ямбол за 24 часа заради заразена с коронавирус медицинска сестра

19 май 2020 10:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54
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Приемът в Спешното отделение на Ямболската областна болница „Св. Пантелеймон" ще бъде преустановен за 24 часа, съобщиха от лечебното заведение. Причината е положителен случай на коронавирус, потвърден при медицинска сестра от отделението.

Помещенията ще бъдат затворени за дезинфекция от 8:00 ч. днес до 8:00 ч. на 20 май. Спешните случаи ще бъдат приемани в частната болница „Св. Йоан Рилски”.

Мерките са съгласувани с РЗИ - Ямбол.

Неотложният кабинет ще продължи да работи по установения график.

Източник: Радио 999
Снимка: pixabay.com

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