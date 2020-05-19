Днес, от 22:00 часа, отпадат ограничителните мерки в ж.к."Райна Княгиня" и по 14 улици в Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 17

Днес, от 22:00 часа, отпадат ограничителните мерки, въведени в ж.к."Райна Княгиня" и околните 14 улици в Ямбол, поради намаляване на заболеваемостта и случаите на коронавирусна инфекция, съобщиха от Областния медицински съвет.

Жителите на квартала ще могат свободно да ходят на работа и да се движат из града при спазването на всички противоепидемични мерки. В района ще се запази засиленото полицейско присъствие.