Задържаха извършител на убийство в Сливен

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

За броени часове криминалисти на ОДМВР-Сливен установиха и задържаха извършител на тежко криминално престъпление. Тази нощ, малко след 03.00 часа, е получен сигнал за възникнал конфликт във вилната зона на областния град. Незабавно към мястото са насочени полицейски екипи, които в присъствието на медици са установили смъртта на 59-годишен мъж.

Местопроизшествието е посетено от директора на ОДМВР-Сливен и криминалисти, извършен е първоначален оглед. В рамките на предприетите под наблюдението на прокуратурата бързите действия и добрата координация, извършителят – мъж на 35 години, е установен и задържан.

По случая е образувано досъдебно производство, разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура-Сливен.