Мутафчийски: Всички военни служби да са нащрек за втори удар на COVID-19

Сливен Медия преди 19 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 10

Всички здравни и военни служби трябва да бъдат готови за втори удар на епидемията от COVID-19. Това заяви проф. Венцислав Мутафчийски, като се позова на писмо на НАТО с указания за лечението на военнослужещи.

Генералът обаче не пожела да разкрие повече подробности от писмото с аргумента, че то е предмет на класифицирана информация. Стана ясно само, че страната ни е получила нота от НАТО, с която се задължаваме да осигурим определен капацитет за лечение на военнослужещи.

"Основната философия в писмото е, че всички здравни и военни служби трябва да бъдат готови за втори удар. И да го поемат", лаконичен беше Мутафчийски.

Междувременно той подчерта, че днес имаме уникален случай от отчитането на заболели и оздравели.

"За пръв път има повече оздравели, отколкото заболели, и това е много радостна тенденция. Но не бива да се забравя, че трябва да се спазва физическа дистанция и правила. Ние живеем в нови условия – има епидемия и тя е смъртоносна", коментира ген. Мутафчийски.

Той обаче пропусна да отговори на въпроса за репликата си "очаквам яко да измрат", изпусната в интервю пред Миролюба Бенатова.