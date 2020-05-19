Повече от 1900 безработни са се регистрирали през април в Сливенско

Сливен Медия преди 37 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 10

Общо 1926 души са се регистрирали в бюрата по труда в област Сливен през април, са съобщили от Дирекция "Бюро по труда" - Сливен.

Общият брой на регистрираните безработни към 30 април е 10 097 души, като броят им е със 1926 повече в сравнение с края на март, когато той е бил 8171 и с 2230 повече спрямо края на април 2019г., когато е бил 7867.

През април в ДБТ-Сливен не са подавани уведомления за предстоящи масови уволнения.

Общият брой на регистрираните, които са се завърнали от чужбина е 65.