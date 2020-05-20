Цитат на деня: Майка Тереза

Сливен Медия преди 18 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 14

Животът е възможност – възползвай се...

Животът е красота – наслади й се...

Животът е мечта – осъществи я...

Животът е предизвикателство – посрещни го...

Животът е задължение – изпълни го...

Животът е игра – играй я...

Животът е обещание – спази го...

Животът е тъга – превъзмогни я...

Животът е песен – изпей я...

Животът е борба – приеми я...

Животът е трагедия – противопостави й се...

Животът е приключение – изживей го...

Животът е късмет – повярвай в него...

Животът е твърде ценен – не го унищожавай...

Животът е живот – бори се за него...