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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 20.05.2020
No. Дата Длъжност Образование
211 4.3.2020 готвач, Китен средно
212 4.3.2020 работник кухня, Китен основно
213 4.3.2020 камериерка, Китен основно
243 11.3.2020 администратор, Обзор средно
244 11.3.2020 барман, Обзор средно
251 11.3.2020 готвач, Обзор средно
252 11.3.2020 камериерка, Обзор средно
253 11.3.2020 перач, Обзор основно
254 11.3.2020 сервитьор, Обзор средно
295 15.4.2020 майстор сладкар средно
297 16.4.2020 механик поддръжка средно
298 16.4.2020 началник смяна средно
304 21.4.2020 фрезист средно,основно
305 22.4.2020 шивач дамско облекло средно
310 24.4.2020 техник технолог висше
312 27.4.2020 стругаро-фрезист средно
313 28.4.2020 технолог мляко и млечни продукти висше
323 4.5.2020 монтажник мет. конструкции средно+правоспособност за заварчик
324 4.5.2020 работник покриване на мет. повърхности основно,средно+д-т за строителна изолация
325 4.5.2020 счетоводител висше
331 7.5.2020 готвач основно,средно
332 7.5.2020 помощник готвач студена кухня основно,средно
339 8.5.2020 мениджър екип средно,висше
342 11.5.2020 продавач - консултант средно
346 13.5.2020 сервитьор средно
349 13.5.2020 сервитьор средно
352 14.5.2020 готвач средно
353 14.5.2020 барман средно
354 14.5.2020 водач мотокар основно, с документ
355 14.5.2020 социален работник, закрила на детето висше
356 14.5.2020 обслужващ магазин средно
357 14.5.2020 обслужващ магазин средно
359 15.5.2020 кредитен специалист банка средно
361 15.5.2020 обслужващ работник производство на пласмасови изделия средно
362 15.5.2020 монтажник електронни елементи средно,висше електроника
363 15.5.2020 общ работник средно
364 15.5.2020 мотокарист основно, с документ
374 18.5.2020 касиер средно
375 18.5.2020 обслужващ бензиностанция средно
376 18.5.2020 оператор преса средно
378 19.5.2020 шивач дамско облекло средно