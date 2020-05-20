Криминална хроника Сливен - 20.05.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 41

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 19.05.2020 г. до 06:00 часа на 20.05.2020 г.

ОДМВР-Сливен оказва пълно съдействие на институциите за спазване на въведените противоепидемични мерки във връзка с ограничаване разпространението на COVID-19. През изминалото денонощие са извършени 452 проверки за спазване на карантина на територията на областта-245 в РУ-Сливен, 159 в РУ-Нова Загора, 28 в РУ-Котел и 20 в РУ-Твърдица.Установени са 5 случая на нарушаване на карантина в РУ-Сливен. Образувано е досъдебно производство.