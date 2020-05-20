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Ремонтират локомотиви по Теснолинейката

20 май 2020 10:36, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 21
Локомотиви

Четири милиона лева са предвидени за ремонт на локомотиви, които обслужват уникалната българска теснолинейка между Септември и Добринище, предава NOVA.

Оферти се приемат до 11 юни, пише в портала за обществени поръчки. Със средствата ще се финансира и обучението на 10 железничари - 5 машинисти и още толкова механици от ремонтния персонал.

В момента влаковете по 125-километровия живописен теснопътен участък се обслужват от 4 магистрални дизелови машини. Произведени и внесени от Румъния, локомотивите са на възраст няколко десетилетия.

Освен работещите, два други са в ремонтните халета. След изпълнението на откритата сега обществена поръчка БДЖ ще разполага с общо 8 машини.

Източник: nova.bg
Снимка: БГНЕС

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