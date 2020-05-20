Ремонтират локомотиви по Теснолинейката

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 21

Четири милиона лева са предвидени за ремонт на локомотиви, които обслужват уникалната българска теснолинейка между Септември и Добринище, предава NOVA.

Оферти се приемат до 11 юни, пише в портала за обществени поръчки. Със средствата ще се финансира и обучението на 10 железничари - 5 машинисти и още толкова механици от ремонтния персонал.

В момента влаковете по 125-километровия живописен теснопътен участък се обслужват от 4 магистрални дизелови машини. Произведени и внесени от Румъния, локомотивите са на възраст няколко десетилетия.

Освен работещите, два други са в ремонтните халета. След изпълнението на откритата сега обществена поръчка БДЖ ще разполага с общо 8 машини.