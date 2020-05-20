Криминална хроника Ямбол - 20.05.2020 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 19

Информационен бюлетин 20.05.2020 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.