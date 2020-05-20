От днес до 14 юни без топла вода в Сливен

Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 10 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 10

Ръководството на „Топлофикация” Сливен обяви, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 20.05.2020г. до 14.06.2020г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.