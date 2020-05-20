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От днес до 14 юни без топла вода в Сливен

20 май 2020 15:15, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди 15 минути, брой четения: 10
От днес без топла вода в Сливен

Ръководството на „Топлофикация” Сливен обяви, че във връзка с извършването на планов ремонт ще бъде спряно топлоподаването за целия град през периода от 20.05.2020г. до 14.06.2020г.

Ръководството на дружеството се извинява за причиненото неудобство.

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