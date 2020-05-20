Балове ще има, но чак август?

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

Опасността не е отминала, епидемията все още е факт. Ние трябва да бъдем предпазливи. По ресторанти и молове не е задължително да се ходи, но на училище е. Учениците все пак ще се върнат за изпити по практики, за осъществяването на практики, децата, които не са се обучавали добре през електронните системи, ще доучват през лятото.

Това каза министърът на образованието Красимир Вълчев пред bTV. "Не е в момента целесъобразно да рискуваме с провеждането на балове. Могат да се направят и през юни, юли, дори август - това е празненство и винаги може да се организира, коментира той.

Една много голяма част от децата учиха ефективно при дистанционното образование. Те ще завършат класа, но останалите ще доучват или ще повторят годината", обясни министърът.