Аплодисменти за българските учители на 24 май

Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Нова телевизьзия с инициатива по повод 24 май. За да отдадем почит на учителите, както сторихме с лекарите, нека на празника на българската писменост да ги поздравим с ръкопляскания.

Аплодисментите ще бъдат за усилията, които учителите полагат, за да може децата да не прекъсват учебния процес по време на извънредното положение.