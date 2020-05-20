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Аплодисменти за българските учители на 24 май

20 май 2020 15:58, Гергана Папазова (Сливен Медиа)
Излъчване: Сливен Медия преди около 1 час, брой четения: 20
Аплодисменти за българските учители на 24 май

Нова телевизьзия с инициатива по повод 24 май. За да отдадем почит на учителите, както сторихме с лекарите, нека на празника на българската писменост да ги поздравим с ръкопляскания.

Аплодисментите ще бъдат за усилията, които учителите полагат, за да може децата да не прекъсват учебния процес по време на извънредното положение.

"Нова тв"

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