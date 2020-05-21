Цитат на деня: Сократ

Сливен Медия преди 27 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 19

Тайната на промяната е да съсредоточите цялата си енергия не върху борбата със старото, а за изграждането на новото.